В Донбассе подорвался на мине украинский военный

Инцидент произошел в районе населенного пункта Новотошковское. Фото: штаб «ООС»

В Донбассе подорвался на мине один из военнослужащих украинской армии. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

По словам представителя оборонного ведомства Республики, инцидент произошел в районе населенного пункта Новотошковское. К трагическому последствию привела халатность киевских военных, которые часто не обозначают заминированные территории предупреждающими знаками об опасности и не составляют подробные карты минных полей.

- Вчера вечером в районе населенного пункта Новотошковское боевик 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ во время передвижения между позициями подорвался на мине. В результате подрыва старший солдат Чайченко получил множественные осколочные ранения, - сообщил Александр Мазейкин.

Офицер пресс-службы также добавил, что командование украинской бригады не стало докладывать вышестоящему руководству о произошедшем - для того, чтобы скрыть этот инцидент.

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