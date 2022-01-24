В Макеевке прошел первый этап чемпионата по автоспорту

Автоспорт пользуется популярностью среди жителей Республики. Фото: официальный сайт ДНР

В воскресенье в Макеевке прошел первый этап чемпионата города по автоспорту. В мероприятии, организованном при содействии Федерации автомобильного спорта ДНР, участвовал 41 пилот. Об этом сообщили на официальном сайте Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что участники заезда продемонстрировали свое мастерство вождения в дисциплине «Time Attack». Организаторы планируют проведение еще нескольких этапов соревнований среди 4 классов автомобилей.

- В этом году мы планируем провести семь этапов. Участники разделены на 4 класса: 1-й класс с объемом двигателя до 2 литров, 2-й класс - от 2 до 3,5 литров, Unlim и Женская лига, - сказал один из участников автоклуба «AdrenalineTime» Анатолий Панин.

Напомним,в Республике ежегодно проходят соревнования по Time Аttack. Это уникальная разновидность кольцевых гонок, которые проводят на закрытой трассе, автодроме, кольце или гоночном треке на лучшее время круга. Каждому пилоту предоставляется несколько попыток, в которых он должен показать один лучший результат. Здесь нет очной борьбы между пилотами. Единственный противник, которого необходимо победить - это время.

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