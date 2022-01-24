В ЛНР за ловлю фазанов браконьерам светят крупные штрафы

С начала боевых действий в Донбассе запрещена любительская и спортивная охота. Фото: Минприроды ЛНР

В окрестностях Луганска были обнаружены и убраны 26 запрещенных законом ловушек для животных. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологической безопасности Луганской Народной Республики.

Уточняется, что на территории, прилегающей к поселку Екатериновка Артемовского района, браконьеры изготовили и расставили 23 проволочные петли и 3 ловушки для ловли фазанов.

- Госинспекторы произвели снятие запрещенных орудий лова, - рассказали в ведомстве.

В министерстве пояснили, что за подобное правонарушение браконьеров могут оштрафовать согласно закону на сумму от пятисот до 3 тысяч рублей, а также запретить охотиться в течение двух лет. Для должностных лиц подобная «ловля» фазанов может обернуться штрафом от 5 до 10 тысяч рублей с конфискацией орудий охоты.

Напомним, с начала боевых действий в Донбассе запрещена любительская и спортивная охота. Нарушителям грозят крупные штрафы и административная ответственность.

Читайте также

Охотники ДНР: «Отстреливаем опасных хищников, которые наносят вред фермерам и уничтожают мелкую живность»

Корреспондент «Комсомолки» вместе с охотниками отправился в угодья «Торезского лесного хозяйства» (подробнее)