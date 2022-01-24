В Перевальске из-за жестокости родителей погиб ребенок

Горе-родители проявляли агрессию по отношению к малышу (архивное фото) Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Суд приговорил двух жителей города Перевальск к 4,5 годам тюрьмы за жестокое обращение с ребенком, которое привело к его гибели. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики.

В ходе следствия было установлено, что с 7 апреля 2016 года, когда у подсудимых появился на свет ребенок, и до 14 декабря 2020 года эти горе-родители не занимались должным образом его воспитанием и жестоко обращались с малышом, что привело впоследствии к его болезни и смерти.

- Проанализировав все доказательства, собранные и проверенные в судебном заседании, Перевальский районный суд учел позицию государственного обвинителя, личности подсудимых, отягчающие наказание обстоятельства и признал их виновными в совершении инкриминируемых преступлений, назначив наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и шесть месяцев, - заявили в прокуратуре.

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