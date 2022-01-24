На этой неделе в ДНР будет ветрено и морозно

На дорогах сохранится снежный накат и гололедица Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На текущей неделе на территории Донецкой Народной Республики прогнозируется ухудшение погодных условий. Такую информацию обнародовала пресс-служба МЧС ДНР.

В ведомстве заявили, что в этот период жителей Республики ожидают перепады температуры, порывистый ветер и снег.

Переменные снегопады будут сопровождаться морозами от -6 до -11 градусов ночью и от 0 до -5 градусов днем. Кроме того, Гидрометцентр предупреждает про порывы ветра до 12 метров в секунду в конце недели.

На дорогах сохранится гололедица и снежный накат.

Напомним, в ЛНР спасатели вызволили из снежного плена трех детей. Автомобиль с мальчишками застрял в снегу неподалеку от поселка Новодарьевка. Как оказалось, отец семейства решил сократить путь и поехал в непогоду по грунтовой дороге. На скольком участке дороги машину занесло, после чего авто уже не смогло двигаться дальше.

Прибывшие на место спасатели помогли мальчишкам перебраться в пожарный автомобиль и доставили их домой, а водитель авто остался дожидаться помощи дорожной службы.

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