Свыше 30 жителей ДНР заболели за выходные дни воспалением легких

Среди главных осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, по-прежнему остается пневмония Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Одним из главных осложнений коронавирусной инфекции по-прежнему остается пневмония. За прошедшие сутки медики Донецкой Народной Республики диагностировали ее более чем у 30 жителей. Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Так, после прошедших выходных врачи выявили 31 новый случай пневмоний - что на 1 факт меньше, чем днем ранее. В госпитализации нуждались 14 человек, остальные пациенты будут проходить лечение в амбулаторном режиме.

В данный момент в больницах Республики от воспаления легких лечатся 652 пациента, из которых 342 получают кислородную поддержку.

В ведомстве также сообщили, что за прошедший день не проводили новых лабораторных исследований на коронавирус. По последним данным Минздрава, за время пандемии в ДНР были подтверждены 121 880 случаев заражения жителей ковидом. Из них выздоровели 109 259 человек, продолжают лечение 3 139 пациентов, скончались 9 482 больных.

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