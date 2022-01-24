В Донецке за неделю родилось рекордное количество малышей

Уровень рождаемости в столице Республики увеличился почти вдвое Фото: Алексей БУЛАТОВ

На прошедшей неделе в столице Донецкой Народной Республики родились 72 малыша. Мальчиков оказалось чуть больше - 38 новорожденных против 34 появившихся на свет девочек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель столичной администрации Алексей Кулемзин.

По сравнению с показателями, зафиксированными в конце прошлого года, уровень рождаемости в Донецке увеличился почти вдвое.

- Желаю родителям благополучия, любви и терпения, а меленьким дончанам - крепкого здоровья и хорошего аппетита! - написал мэр.

Напомним, за заслуги в воспитании детей в ДНР будут выплачивать 50 000 рублей. Денежное вознаграждение является единоразовым, о чем свидетельствует Указ Главы Республики №361.

В документе говорится, что денежное поощрение предусмотрено для родителей или усыновителей, которые отмечены соответствующим знаком отличия. Тем, кто был награжден ранее, денежные средства выплатят в нынешнем году. Государством утвержден и порядок такой выплаты.

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