Эдуард Басурин: Акты украинской агрессии против ДНР и ЛНР не останутся без соответствующей реакции

Разведка фиксирует усилившуюся активность на позициях ВСУ. Фото: штаб «ООС»

Разведка ДНР зафиксировала подготовку ВСУ к наступательным действиям в Донбассе. Об этом сообщил в экстренном заявлении заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он рассказал, что уже сейчас командование украинской армии отзывает из отпусков весь свой личный состав, командирам всех степеней приказано находится в пунктах временной дислокации. Из госпиталей досрочно выписывают механиков-водителей и наводчиков.

Также в районы подконтрольных Киеву Волновахи, Андреевки и Доброполья идет переброска танковых экипажей и артиллерийских расчетов, к линии фронта стягивают самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и переносные установки разминирования УР-83П. Все это, по словам Эдуарда Басурина, подтверждает факт подготовки ВСУ к наступлению на Донбасс.

Украинским военным настоятельно рекомендуют отказаться от подобных действий.

- Акты украинской агрессии против Донецкой и Луганской народных республик не останутся без соответствующей реакции. Украинской армии будет нанесен невосполнимый ущерб, после которого она уже не сможет восстановиться, - заявил представитель оборонного ведомства ДНР.

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