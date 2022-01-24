В ДНР фиксируют вспышку ОРВИ

Дети демонстрируют наиболее высокий уровень заболеваемости простудой и гриппом Фото: Иван МАКЕЕВ

Заболеваемость острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) в Донецкой Народной Республике выросла более чем вполовину. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

Там заявили, что на третьей неделе года в больницах Республики проходят лечение 8 579 пациентов, заболевших простудой. И хотя в среднем этот показатель ниже допустимого эпидпорога почти на 28 процентов, в отдельных городах ситуация уже грозит выйти из-под контроля.

Так, в Ждановке показатели заболеваемости превышены на 62 процента, в Снежном - на 26. Эпидемию ОРВИ также фиксируют в Докучаевске, Тельмановском, Новоазовском и Старобешевском районах.

- Подъем заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах населения, но наиболее интенсивный он среди детей. Наибольший уровень зарегистрирован среди школьников, - отметили в Минздраве.

В ведомстве добавили, что по этой причине уже приостановлен учебно-воспитательный процесс в одной из школ Тельмановского района, в семи классах школ Горловки и 12 классах школы города Снежное.

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