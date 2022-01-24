В ДНР могут запретить посещение общественных мест для невакцинированных жителей

В Республике заговорили о существенном усилении антиковидных мер Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Донецкой Народной Республике заговорили о существенном усилении антиковидных мер – вплоть до запрета невакцинированным жителям появляться в общественных местах. Об этом сообщил в своем телеграм-канале один из местных журналистов Алексей Акутин.

По его словам, уже с 1 февраля в Республике могут запретить посещение ряда учреждений без наличия при этом справки о проведенной вакцинации или перенесенном ранее COVID-19.

Как утверждает журналист, таким способом планируется пресечь угрозу распространения нового штамма коронавируса «омикрон», для которого характерны высокая степень заразности и быстрое время распространения.

Тем жителям ДНР, которые не привились против ковида, могут ограничить вход в банки, единые регистрационные центры, учреждения культуры, торговые центры, кафе и рестораны.

- Жесткость мер объясняется низким уровнем коллективного иммунитета, недостаточной активностью прививочной кампании. Хотя, эпидобстановка в ДНР пока вполне спокойная, - пишет Акутин.

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