Коллекционеры из разных стран заинтересовались донецкими почтовыми марками

Недавно в ДНР выпустили металлическую марку с вкраплениями настоящего угля. Фото: ГП «Почта Донбасса»

Коллекционными почтовыми марками, которые выпускают в Донецкой Народной Республике, заинтересовались во многих странах ближнего и дальнего зарубежья. Об этом сообщили в пресс-службе государственного предприятия «Почта Донбасса».

- Мы гордимся, что наша продукция интересна коллекционерам из многих стран мира. Япония, Великобритания, Китай, Сингапур, Южная Корея, Российская Федерация, ЛНР - здесь живут наши поклонники, коллекционеры, знатоки и любители филателии, которые являются нашими постоянными заказчиками, - рассказали почтовики.

На предприятии отметили, что отдельными выпусками марок интересуются также коллекционеры из Италии, Германии и США. Они отмечают высокое качество полиграфии, необычайность замысла художников и раскрытия ими тем.

Напомним, совсем недавно в ДНР выпустили металлическую марку с вкраплениями настоящего угля. Ее посвятили 300-летию открытия месторождения каменного угля в Донбассе.

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