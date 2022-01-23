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Общество23 января 2022 18:46

24 января в Донецке пойдет сильный снег, температура воздуха составит минус 4 градуса

В Донецке будет дуть северо-восточный ветер, порывами до 12 метров в секунду
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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24 января в Донецке пойдет сильный снег, температура воздуха составит минус 4 градуса

24 января в Донецке пойдет сильный снег, температура воздуха составит минус 4 градуса

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 24 января будет сплошная облачность. Сильный снег.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от минус 2 градусов до минус 4 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в северно-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

24 января отмечается день памяти преподобного Феодосия Великого. В народе этот день назывался «Федосеево тепло». Как правило, в этот день на самом деле была теплая погода, но люди опасались такого тепла и говорили: «Бойся январской весны», хотя теплая погода в этот день предвещала раннюю и тёплую весну. Если на Феодосия была оттепель, то готовились к затяжной весне.

По прогнозам синоптиков, 25 января в Донецке и ДНР ожидается небольшой снег, температурный фон значительно не поменяется.

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