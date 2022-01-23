Глава МИД ДНР Наталья Никонорова – властям США: Ищите террористов не в Донбассе, а в Киеве

Наталья Никонорова назвала абсурдом и невежеством идею конгресса США о признании жителей республик Донбасса террористами. Фото: МИД ДНР

Американские власти должны ознакомиться с реальной ситуацией в Донбассе, чтобы делать обоснованные выводы по поводу терроризма в регионе. Об этом заявила полномочный представитель ДНР на Минских переговорах, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

20 января стало известно о готовности американского конгресса к рассмотрению законопроекта о новых санкциях против России. Инициаторами выступили член палаты представителей от Индианы республиканец Джим Бэнкс и еще 38 конгрессменов. Отмечается, что в случае его принятия Россия будет признана «страной-спонсором терроризма», а представители ДНР и ЛНР «террористами».

- Настоятельно порекомендуем американскому руководству ознакомиться с реальными, а не вымышленными или подсунутыми украинскими чиновниками отчетами о ситуации в Республиках. Возможно, в таком случае в конгрессе появится понимание относительно масштаба и чудовищности тех вопиющих преступлений против человечности, которые осуществили украинские вооруженные формирования и в целом руководители этого государства за последние 8 лет против жителей Донбасса, - в телеграм-канале сообщила Наталья Юрьевна.

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