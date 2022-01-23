Леонид Пасечник: Мир закрывает глаза на бесчинства Киева, похищающего жителей ЛНР

Леонид Пасечник. Фото: сайт Главы ЛНР

Мировая общественность закрывает глаза на бесчинства Киева, похищающего жителей Луганской Народной Республики. Об этом сегодня заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник.

- ДРГ противника подло похитила еще одного военного Республики. При этом офицер представительства ЛНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня) уже больше 100 дней находится в украинском плену. Сколько еще должно быть похищено людей, чтобы мировая общественность наконец-то обратила внимание на бесчинства Киева!? - написал Леонид Пасечник в Твиттере.

«КП» сообщала, что 22 января в районе Светлодарской дуги диверсионная группа ВСУ похитила проводившего патрулирование местности военнослужащего Народной милиции. Это уже второй случай похищения военного из ЛНР украинскими диверсантами. Предыдущий имел место 27 декабря 2021 года.

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