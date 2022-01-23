Дарья Морозова заявила о взаимодействии с омбудсменами России Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Аппарат Уполномоченного по правам человека в ДНР наладил сотрудничество с коллегами из семи регионов России и некоторых стран ближнего зарубежья. Об этом ДАН сообщила омбудсмен Республики Дарья Морозова.

- Мы развиваем взаимодействие в вопросах продвижения, защиты и восстановления прав граждан с правозащитными институтами стран ближнего зарубежья. Ввиду территориальной близости в первую очередь сотрудничество налажено с институтом уполномоченного по правам человека Российской Федерации и региональными омбудсменами РФ. В том числе Московской, Ростовской, Свердловской, Сахалинской, Тамбовской областей, Пермского и Краснодарского края, - сказала Дарья Морозова, добавив, что также установлена обратная связь с государственными правозащитными органами Абхазии и Приднестровской Молдавской Республики.

- Основная часть вопросов касается оказания содействия гражданам, столкнувшимся с нарушением прав и свобод или попавшим в сложную жизненную ситуацию на территории другого государства. Решаются конкретные ситуации и вопросы. Например, речь идет о содействии в установлении местонахождения гражданина, восстановлении и получении документов, размещении гражданина в социальное учреждение, оказании гуманитарной помощи и прочее. Все взаимные обращения отрабатываются в оперативном порядке, - подчеркнула омбудсмен.

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