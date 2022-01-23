В Донбассе вблизи Счастья замечены две бронированных разведывательно-дозорных машины ВСУ

ВСУ пригнали бронированные разведывательно-дозорные машины к Счастью. Об этом сегодня сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

- В зоне ответственности 79-й бригады зафиксированы две бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2, - говорится в сообщении.

Размещение вооружения и военной техники в городах и селах является нарушением третьего пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

Сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники. Несмотря на достигнутые договоренности, ВСУ систематически стягивают военную технику к линии боевого соприкосновения, о чем говорят отчеты миссии ОБСЕ. Именно поэтому беспилотники международных наблюдателей постоянно подвергаются радиоэлектронным атакам противника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Известный командир ополчения Виталий Киселев: Напрасно Зеленский и его банда пугают нас какой-то «территориальной обороной»

Ведущий проекта «Путь Визенталь» рассказал «Комсомолке», почему решение украинских властей потерпит крах (подробнее)