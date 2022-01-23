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Политика23 января 2022 13:33

В Донбассе вблизи Счастья замечены две бронированных разведывательно-дозорных машины ВСУ

Об этом сообщает управление Народной милиции
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ пригнали бронированные разведывательно-дозорные машины к Счастью. Об этом сегодня сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

- В зоне ответственности 79-й бригады зафиксированы две бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2, - говорится в сообщении.

Размещение вооружения и военной техники в городах и селах является нарушением третьего пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

Сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники. Несмотря на достигнутые договоренности, ВСУ систематически стягивают военную технику к линии боевого соприкосновения, о чем говорят отчеты миссии ОБСЕ. Именно поэтому беспилотники международных наблюдателей постоянно подвергаются радиоэлектронным атакам противника.

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