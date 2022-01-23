В Донбассе украинские военные перебросили РСЗО «Ураган» под Славянск

Украинские военные перебросили РСЗО «Ураган» под Славянск. Фото: штаб «ООС»

Украинские военные перебросили РСЗО «Ураган» в район сел Краснополье и Адамовка, что под Славянском. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Командование «ООС» под видом проведения тренировки управления огнем осуществило переброску в районы населенных пунктов Краснополье и Адамовка 3-го реактивно-артиллерийского дивизиона 27-й артиллерийской бригады, на вооружении которого находятся 220-миллиметровые реактивные системы залпового огня «Ураган», - сообщили в Управлении Народной милиции.

Ранее сообщалось о подготовке Киева к новому наступлению. В частности, о разгрузке на железнодорожной станции Красноармейска установок РСЗО «Ураган» и «Смертч». Также оборонное ведомство заявило об усилении украинской группировки отрядами радикалов и переброске НАТОвского вооружения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Известный командир ополчения Виталий Киселев: Напрасно Зеленский и его банда пугают нас какой-то «территориальной обороной»

Ведущий проекта «Путь Визенталь» рассказал «Комсомолке», почему решение украинских властей потерпит крах (подробнее)