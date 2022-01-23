Украинские спецназовцы, похитившие бойца ЛНР, прошли подготовку у иностранных инструкторов. Фото: штаб «ООС»

Украинские спецназовцы, похитившие бойца ЛНР 22 января, прошли подготовку у иностранных инструкторов. Об этом сегодня заявил официальный представитель оборонного ведомства Республики Иван Филимоненке.

Диверсионная группа ВСУ похитила военнослужащего Народной милиции, проводившего патрулирование местности в районе Светлодарской дуги.

- Для совершения диверсионных действий в зону «ООС» прибыли боевики отдельного центра Сил специальных операций «Запад» (бывший 8-й полк специального назначения ВСУ), подготовленные иностранными инструкторами, задачей которых является проведение террористических актов на объектах жизнеобеспечения, диверсионно-рейдовые действия на линии боевого соприкосновения и создание поводов для эскалации конфликта, - сообщил Иван Филипоненко.

По его словам, на защитника Республики оказывается психологическое, физическое и медикаментозное воздействие.

- В ближайшее время, противником будут продемонстрированы постановочные видео и фотоматериалы, очерняющие честь и достоинство наших защитников, - сказал офицер Народной милиции.

Народная милиция призывает наблюдателей международных организаций зафиксировать очередной вопиющий факт нарушения перемирия, повлекший за собой похищение военнослужащего Народной милиции, а также содействовать его возвращению.

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