Пожар в Макеевке: Спасатели МЧС ДНР эвакуировали 74 жильца высотки

Спасатели эвакуировали 74 жильца высотки. Фото: МЧС ДНР
МЧС ДНР присвоило пожару в 14-этажке, который произошел в центре Макеевки 22 января, повышенный номер вызова.
- В Центрально-Городском районе Макеевки по бульвару Горбачева произошел пожар в однокомнатной квартире на пятом этаже 14-этажного дома. Спасатели вывели по лестничному маршу на свежий воздух из зоны задымления четырех спасенных: мужчину 1962 года рождения, женщин 1956 и 1993 года рождения, ребенка 2020 года рождения, - сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.
На место происшествия были направлены силы 12-й пожарно-спасательной части. По прибытии пожарные установили угрозу распространения огня на другие квартиры. Спасатели эвакуировали 74 жильца.
Возгорание было ликвидировано в течение двух часов. По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал.
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