Украинские диверсанты похитили военного из ЛНР

Ситуация на линии соприкосновения напряженная. ФОТО: ДАН

Киевские диверсанты похитили военнослужащего Народной милиции. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко. Инцидент имел место 22 января около линии фронта в районе Светлодара, но о нем стало известно только сегодня.

Защитник Луганской Народной милиции заметил подозрительную активность в лесополосе и передал об этом информацию по радио.

- Не дожидаясь подкрепления, солдат осуществил проверку местности, чем, несомненно, подставил себя под удар, - заявил Иван Филипоненко. Похищенного военного зовут Максим Кузьменко, он 1981 года рождения.

Это уже второй случай похищения военного из ЛНР украинскими диверсантами. Предыдущий имел место 27 декабря 2021 года.

Напомним, в плену киевских силовиков уже более 100 суток находится похищенный украинскими диверсантами наблюдатель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрей Косяк.

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