Самбисты ДНР готовятся к Всероссийским соревнованиям. Фото: Минспорта Республики

На базе манежа Донецкого национального технического университета прошло Первенство Донецкой Народной Республики по самбо, сообщает пресс-служба Министерства молодежи, спорта и туризма.

Открыл соревнования министр молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков.

- Очень рад видеть такую большую армию самбистов, которые занимаются и выступают на соревнованиях. Федерация самбо ДНР прикладывает максимум усилий для развития нашего, русского вида спорта и старается обеспечить вас всем необходимым. И делает все возможное для качественного тренировочного процесса. И ваша задача достойно представлять нашу Республику на различных соревнованиях в России, - сказал Александр Громаков, пожелав спортсменам успехов на этих и всех будущих соревнованиях.

Первые соревнования в этом году собрали 150 спортсменов по самбо и боевому самбо из Донецка, Горловки, Макеевки, Ясиноватой, Новоазовска, Комсомольского, Енакиево, Шахтерска, Старобешево и Тореза. Первенство - это отборочный турнир в сборную Республики по самбо на Всероссийские соревнования в Новороссийске.

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