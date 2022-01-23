В Донецке на пресечении Набережной с Гурова машина насмерть сбила женщину. Фото: УГАИ МВД ДНР

20 января около 18.00 в Ворошиловском районе Донецка на перекрестке улица Набережная - проспект Гурова водитель неустановленного авто (предположительно, иномарка в кузове черного или темно-серого цвета) совершил наезд на женщину, после чего скрылся. От полученных травм пешеход скончалась на месте ДТП.

ГАИ просит откликнуться очевидцев. Если вы располагаете какой-либо информацией об аварии, обратитесь в горГАИ по адресу улица Павших Коммунаров, 75 либо позвоните по номерам: (071) 301-63-82 или 102.

- Зимой увеличивает вероятность совершения ДТП с участием пешеходов. Это связано с сокращением светового дня, ухудшением погодных и дорожных условий, а также с недостаточной видимостью на автодорогах, - сообщила старший инспектор Управления ГАИ МВД ДНР Анна Лесных-Смирнова.

С начала этого года в Республике совершено восемнадцать ДТП с участием пешеходов, в которых два человека погибли и семнадцать - получили травмы.

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