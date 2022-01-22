Украинские военные нанесли минометный удар по югу ДНР

ВСУ открыли огонь из минометов по селу на юге ДНР. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Сегодня, 22 января, украинские военные трижды обстреляли территорию ДНР. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В 16:00 на юге ДНР из района села Старогнатовка по населенному пункту Новоласпа была выпущена 1 граната из РПГ.

В 16:40 под огонь попали окрестности Горловки. Со стороны Металлиста по поселку Гольмовский были выпущены 3 гранаты из автоматического гранатомета АГС.

В 18:45 снова на юге ДНР с территории села Водяное был обстрелян населенный пункт Дзержинское. Были выпущены 3 мины калибром 82 мм, а также 1 граната из СПГ.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Седьмая годовщина трагедии на Боссе в Донецке: Невозможно забыть тот искореженный снарядами троллейбус с погибшими и ранеными

В столице Республики у мемориала «Памяти погибшим 22.01.2015» собрались порядка тысячи человек (подробнее)