Члены участковых комиссий по проведению референдума, как правило, приговариваются к трем или пяти годам условно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Майданутое сообщество, пришедшее к власти в феврале 2014 года в Киеве, до сих пор продолжает мстить жителям Донбасса, которые не согласились с госпереворотом. На днях Служба безопасности Украины (СБУ) назвала число организаторов референдума за независимость ДНР и ЛНР, которым суд в 2021 году назначил наказание.

- По материалам СБУ, более 80 «злоумышленников» осуждены. Среди них — депутаты поселковых советов, председатели избирательных участков и «вражеские агитаторы», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в 2022 году выявлено еще несколько жителей региона, которые участвовали в организации и проведении референдума. Они были участниками участковых избирательных комиссий, собирали подписи за ДНР и ЛНР. Всего по данным СБУ в прошлом году подозрения были объявлены более 100 «преступникам».

Напомним, что организаторы референдума (особенно на поселковом уровне!) давно уже были бы амнистированы, а новые дела в отношении них не возбуждались. Если бы Украина начала выполнять Минские соглашения.

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