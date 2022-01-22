«Краса Донбасса – 2022»: В Донецке на одной сцене соберутся лучшие девушки из двух Республик

Прием заявок продлится до 10 февраля. Фото: ОО «Молодая Республика»

Общественная организация «Молодая Республика» открыла регистрацию на участие в конкурсе красоты «Краса Донбасса – 2022». В этом году конкурс пройдет для девушек из ДНР и ЛНР.

В сообщении пресс-службы «Молодой Республики» говорится, чтобы дойти до финала, участницам нужно пройти два этапа: отбор электронных заявок и кастинг. Прием заявок продлится до 10 февраля

Отметим, что кастинг на территории ЛНР пройдет при поддержке соорганизаторов – представителей общественной организации «Молодая Гвардия». Поэтому для девушек, проживающих на территории ЛНР, разработана отдельная форма для регистрации.

Принимать участие можно в возрасте от 14 до 25 лет. До финала дойдет лишь 20 лучших: 10 девушек из ДНР и 10 девушек из ЛНР в двух возрастных категориях.

Напомним, что конкурс красоты «Краса Донбасса – 2022» проходит в рамках Года молодежи в ДНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вода не колет, а гладит тело»: 93-летний «морж» из Донецка Юрий Ковальчук поведал о своем секрете долголетия

Юрий Константинович закаляется больше полувека (подробнее)