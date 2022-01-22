В ДНР порекомендовали Америке искать террористов в Киеве, а не в Донбассе

Наталья Никонорова выступила с заявлением. Фото: МИД ДНР

Власти США должны ознакомиться с реальной ситуацией в Донбассе, чтобы делать обоснованные выводы по поводу терроризма в регионе. Об этом сегодня заявила полномочный представитель ДНР в Контактной группе, глава МИД Республики Наталья Никонорова.

Стало известно, что конгресс США готовит законопроект о новых санкциях против РФ. В случае его принятия Россия будет признана «страной-спонсором терроризма», а представители ДНР и ЛНР - «террористами».

- Настоятельно порекомендуем американскому руководству ознакомиться с реальной ситуацией в Республиках. Возможно, появится понимание чудовищности вопиющих преступлений против человечности, которые осуществили власти Украины за последние 8 лет против жителей Донбасса, - отметила Никонорова.

Она посоветовала властям США обратить внимание на новый закон Украины об основах национального сопротивления. Этим документом Киев узаконивает и вооружает добровольческие вооруженные формирования – по сути, бандитов и террористов. Возникает вопрос: США, которые открыто поддерживают Украину, таким образом, тоже могут считаться спонсорами терроризма и ультрарадикализма?

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