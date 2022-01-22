На Украине заблокировали работу центра, который оказывал жителям ЛНР финансовые услуги

Изъято более 300 банковских карт и наличные в разной валюте на общую сумму 6 млн гривен. Фото: СБУ

В СБУ отчитались о том, что заблокировали работу финансового центра, который с 2015 года оказал жителям ЛНР услуги по переводу денег на Украину и обратно на общую сумму 87 млн гривен (235 млн рублей). Клиенты платили за каждую операцию до 7%.

Напомним, что между республиками Донбасса и Украиной отсутствует официальная система денежных переводов. Фактически ее заменяют различные «фирмы». Вот и этот финансовый центр осуществлял обналичивание средств с карт украинских банков, пополнение электронных кошельков, обмен валют, международные денежные переводы и другие операции.

В ходе обысков в нескольких городах подконтрольной Киеву Луганской области было изъято более 300 банковских карт клиентов–«переселенцев», которые фактически живут или уже умерли на территории ЛНР. А также наличные в разной валюте на общую сумму 6 млн гривен (более 16 млн рублей). Задержан организатор финансового центра – предприниматель из Луганска. Ему светит от 6 до 8 лет лишения свободы.

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