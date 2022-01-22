Представитель ЛНР в СЦКК уже более 100 дней находится в плену

Андрей Косяк был схвачен диверсантами ВСУ на линии разграничения, при нем был паспорт гражданина РФ. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Захваченный диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) ВСУ офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрей Косяк уже более 100 дней находится в плену. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

- 21 января прошло 100 дней с момента пленения Андрея Косяка, - говорится в сообщении.

В СЦКК напомнили, что 13 октября наблюдатель выполнял свой служебный долг по соблюдению безопасности работ, обеспечивал выход из опасной зоны дорожных рабочих. При этом был захвачен диверсантами ВСУ.

- Позже в сети появились фото- и видеоматериалы, подтверждающие, что наш офицер содержится в невыносимых условиях, а также подвержен пыткам. Вскоре ему сфабриковали ложные обвинения в разведывательных действиях и создании «незаконных вооруженных формирований», - отметили в представительстве.

Слушание по делу назначено на 25 января. Косяку грозит восемь лет тюремного заключения. Несмотря на запрос МИД России о предоставлении консульского доступа к удерживаемому офицеру, Украина отказывается допустить российских работников.

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