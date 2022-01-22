Денис Пушилин: Эта трагедия еще дальше оттолкнула Донбасс от преступной Украины

Митинг начался с траурной панихиды по погибшим. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 22 января, в Донецке прошел митинг-реквием в память о мирных жителях, погибших семь лет назад в результате обстрела украинскими диверсантами микрорайона Боссе.

- Это не единственное преступление со стороны Украины по отношению к жителям Донбасса. Но этот террористический акт болью отзывается, несмотря на то, что годы идут. В душе каждого жителя Донбасса это очень серьезная рана. Каждый себя представляет на месте простых людей, которые ехали в то морозное утро по своим делам, и очень легко воспроизвести ту картину, когда в последний раз закрываются двери — двери не откроются никогда, – сказал Глава ДНР Денис Пушилин, который принял участие в митинге.

Глава Республики отметил, что эта кровавая трагедия еще дальше оттолкнула Донбасс от преступной Украины.

Начался митинг с траурной панихиды по погибшим. Затем минутой молчания собравшиеся почтили их память и возложили цветы к памятному знаку, установленному на месте трагедии.

Напомним, 22 января 2015 года в утренний час пик под обстрелом оказался транспортный узел в Ленинском районе. В результате погибли 8 человек, более 20 пострадали.

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