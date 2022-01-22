В Донецке посол от ОБСЕ конфиденциально пообщалась с жителями, которые отбывают наказание

Шарлотта Реландер встретилась с родственниками людей, незаконно удерживаемых на Украине. Фото: ombudsman-dnr.ru

Координатор от ОБСЕ в группе по гуманитарным вопросам Контактной группы Шарлотта Реландер провела 21 января ряд важных встреч. Об этом сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой.

Состоялось общение с родственниками людей, незаконно удерживаемых на Украине, и пропавших без вести. Кроме этого, Шарлотта Реландер получила возможность конфиденциальных встреч с удерживаемыми лицами, отбывающими наказание. Посол ОБСЕ лично убедилась в отсутствии каких-либо угроз их жизни и здоровью.

Также состоялось общение с гражданами, которых обменяли с Украиной. В отношении них Киев до сих пор не выполнил обязательства по процессуальной «очистке». Бывшие пленники рассказали послу о сложностях, с которыми сталкиваются в результате продолжающегося уголовного преследования.

Госпожи Реландер побывала в судебно-биологической лаборатории, где завершается тестирование нового оборудования. Это расширит возможности в идентификации неопознанных тел.

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