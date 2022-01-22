Украинские военные 54-й бригады обстреляли из гранатометов Донецк

ВСУ открыли огонь из РПГ по окраине Донецка. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Украинские военные в минувшие сутки один раз обстреляли территорию ДНР. Под огонь попали окрестности Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 20:13 был открыт огонь с позиций ВСУ в районе населенного пункта Марьинка. Под обстрел попал район поселка Александровка. Было сделано 2 выстрела из ручного противотанкового гранатомета, - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Отметим, что в районе Марьинки находятся подразделения 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

А вот на территории ЛНР день прошел относительно спокойно. По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК за прошедшие сутки огневых провокаций со стороны украинских боевиков не зафиксировано.

Впрочем, жители республик хорошо понимают, что вся эта «тишина» - обманчивая. ВСУ стянули тяжелое вооружение поближе к передовой. И находятся в готовности нанести неожиданный удар.

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