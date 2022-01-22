Координатор от ОБСЕ лично увидела последствия обстрелов ВСУ Донецка

Шарлотта Реландер увидела детский сад №189, который после обстрелов ВСУ фактически превратился в руины. Фото: ombudsman-dnr.ru

В первый день рабочего визита в ДНР, 21 января, координатор от ОБСЕ в группе по гуманитарным вопросам Контактной группы Шарлотта Реландер провела ряд встреч, в ходе которых смогла лично оценить масштаб гуманитарных последствий, к которым привели боевые действия в регионе. Об этом сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой.

В частности, посол побывала в Куйбышевском районе Донецка в поселке шахты «Октябрьский рудник». Здесь госпожа Реландер посетила восстановленный после многократных обстрелов детский сад № 229 и легендарную городскую клиническую больницу №21, которая в годы активной фазы конфликта принимала на себя прицельный огонь украинской армии.

Также координатор от ОБСЕ увидела детский сад №189, который после неоднократных прямых попаданий снарядов ВСУ фактически превратился в руины и восстановлению уже не подлежит.

- Этот визит был полезным. Моей целью было лично познакомиться с ситуацией на месте, и эта цель достигнута, – отметила Шарлотта Реландер.

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