Погода в Донецке: днем 22 января будет солнечно и до -5 градусов мороза

Завтра в столице Республики установится ясная и безоблачная погода Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Субботний день в столице Донецкой Народной Республики обещает быть ясным – с самого утра погода будет солнечной, но к вечеру небо может покрыться облаками. Осадков не предвидится, обещают синоптики.

Утром температура воздуха за окном составит -6…-2 градуса мороза, днем метеорологи прогнозируют от -1 до -5 градусов ниже ноля.

Ветер юго-западный, со скоростью воздушных масс до 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743-744 миллиметра ртутного столба.

В этот день православные люди чтут память святого Полиевкта. Про этот период января предки говорили раньше так: «Растет день в январе – растет и холод», имея в виду, что приближается февраль, который считается самым холодным месяцем зимы. Люди обычно наблюдали в этот день за домашним скотом: если животина, выпущенная во двор, стремится вернуться обратно в хлев – быть скоро холодам и снегу.

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