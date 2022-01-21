На шахтах ДНР выявлены многочисленные нарушения норм охраны труда

Больше всего производственных травм в ДНР получают шахтеры. Фото: vsednr.ru

При проверке соблюдения норм безопасности труда на шахтах ДНР были выявлены многочисленные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе государственного комитета горного и технического надзора Республики.

Там уточнили, что инспекторы службы произвели 50 обследований очистных и 55 подготовительных забоев.

- При этом были выявлены 6015 нарушений требований «Правил безопасности в угольных шахтах», законов «О промышленной безопасности» и «Об охране труда», – рассказали в Гортехнадзоре.

Отмечается, что во время проверок специалисты зафиксировали сильное загазирование выработок, нарушение эксплуатации приборов аэрогазового контроля и применение электрооборудования с нарушенной взрывозащитой.

- За время проведения проверки 128 раз запрещалось ведение работ. За допущенные нарушения требований нормативных документов 60 работников были привлечены к административной ответственности, - заявили в госкомитете.

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