В ЛНР выявили более 50 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Общее количество заболевших ковидом в Республике превысило отметку в 22 тысячи человек. Фото: mir-lug.info

За прошедшие сутки коронавирусом в ЛНР заразился еще 51 человек. В то же время смогли пойти на поправку и выписались из медучреждений 20 ранее инфицированных жителей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

К сожалению, не всем удается справиться с болезнью - в ведомстве рассказали про очередную смерть вследствие ковида.

- Зарегистрировали один летальный случай, - отметили в Минздраве.

Таким образом, общее количество заболевших коронавирусом в Республике за все время пандемии составило 22 117 человек, из них 18 542 пациента уже выздоровели, 439 все еще продолжают лечение, скончались от последствий болезни 3 136 граждан.

Напомним, жителям ЛНР рассказали, как защитить себя от нового штамма коронавируса «омикрон». По слова медиков, эта мутация вируса намного более заразна для людей, чем предыдущие его версии. А значит, в перспективе представляет для них намного большую опасность.

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