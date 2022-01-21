В Донецке просят откликнуться очевидцев ДТП на Набережной

От полученных травм пешеход скончалась на месте. Фото: МВД ДНР

В Донецке просят откликнуться всех очевидцев дорожно-транспортного происшествия, случившегося вчера в районе Набережной. Об этом сообщили в управлении госавтоинспекции Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел в Ворошиловском районе столицы. Там около 18.00 на одном из перекрестков автомобиль сбил женщину-пешехода.

- На нерегулируемом перекрестке улицы Набережная – проспекта Гурова водитель неустановленного автомобиля (предположительно иномарка в кузове черного, темно-серого цвета) совершил наезд на женщину-пешехода, после чего скрылся с места происшествия, - пояснили в МВД.

Как стало известно, от полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

ГАИ города просит очевидцев, обладающих какой-либо информацией об этом происшествии, сообщить про обстоятельства ДТП по адресу: Донецк, улица Павших Коммунаров, 75 или на телефон «102».

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