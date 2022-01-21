Коронавирус в ДНР обнаружили еще у 285 человек

В это же время 58 ранее переболевших ковидом пациентов выписались из больниц после лечения Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 285 человек. В это же время 58 ранее переболевших ковидом пациентов выписались из больниц после лечения, а 21 больной скончался. Такие данные предоставили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

В ведомстве отметили, что за прошедший день медики провели 1 543 лабораторных исследования, в ходе которых диагноз «COVID-19» подтвердился у 265 человек.

- У 20 пациентов его установили на основании симптомов, - рассказали в министерстве.

Кроме того, врачи сообщили про 41 обнаруженный случай пневмоний, из которых госпитализация потребовалась 28 обратившимся в больницу за медицинской помощью.

Таким образом, с начала пандемии в ДНР зафиксировали 121 555 случаев заражения жителей коронавирусом, из которых 109 192 человека смогли победить болезнь, все еще находятся на лечении 2 884 больных, не справились с осложнениями 9 479 ковидных пациентов.

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