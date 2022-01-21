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Политика21 января 2022 9:49

В ДНР призвали страны НАТО прекратить поставки летального оружия Украине

Такие действия приводят к росту напряженности вокруг Донбасса
Ирина ДМИТРИЕВА
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Украину накачивают вооружением и подталкивают к развязыванию полномасштабной войны. Фото: штаб «ООС»

Украину накачивают вооружением и подталкивают к развязыванию полномасштабной войны. Фото: штаб «ООС»

В Донецкой Народной Республике призвали западные страны прекратить поставлять летальное оружие на Украину, которое та активно перенаправляет в Донбасс. Такие действия только усугубляют ситуацию между сторонами конфликта и подталкивают Киев к развязыванию полномасштабной войны. Об этом заявил сегодня официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Страны НАТО неоднократно заявляли, что все поставляемое на Украину вооружение не предназначено к использованию в так называемой зоне «операции объединенных сил». Вместе с тем, разведкой Народной милиции ДНР получены достоверные сведения о прибытии в зону ООС большой партии противотанковых гранатометов «NLAW», предназначенных для оснащения воинских частей ВСУ, находящихся на линии боевого соприкосновения, - отметил он.

В Республике призывают западные страны прекратить действия, которые приводят к росту напряженности в зоне конфликта.

- Призываем страны Запада прекратить поставку Украине летального оружия и заставить киевские власти выполнить пакет Минских договоренностей, - подчеркнули в НМ ДНР.

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