В ДНР заявили о вероятности использования Украиной химического оружия в Донбассе

Уже сейчас на полигоне Анадоль украинские военные проводят усиленную подготовку подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты (архивное фото) Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Украина может применить химическое оружие в Донбассе – уже сейчас на позициях ВСУ ведутся активные тренировки соответствующих подразделений. Об этом сообщил сегодня в экстренном заявлении заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

По словам представителя оборонного ведомства, о такой вероятности развития событий свидетельствуют данные разведки.

- На полигоне Анадоль на базе 25 бригады ВСУ проводится усиленная подготовка подразделений РХБЗ, в связи с чем сохраняется вероятность совершения противником провокаций с использованием химических веществ, которые в конце 2021 года были доставлены в населенные пункты Авдеевка и Красный Лиман, - подчеркнул он.

Напомним, командование Народной милиции ДНР фиксирует подготовку подразделений вооруженных формирований Украины к развязыванию активных боевых действий в Донбассе. Стало известно, что противник перебросил к линии фронта реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Смерч».

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