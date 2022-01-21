Экстренное заявление НМ ДНР: Украина готовится к наступлению в Донбассе

ВСУ начали переброску систем реактивного залпового огня к линии боевого соприкосновения в Донбассе. Фото: штаб «ООС»

Украина готовится к развязыванию полномасштабной войны в Донбассе – разведка фиксирует, что киевские силовики перебросили к линии фронта реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Смерч». Об этом сообщил в экстренном заявлении заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

- Командование Народной милиции ДНР фиксирует подготовку подразделений вооруженных формирований Украины к развязыванию активных боевых действий в Донбассе, - сказал он.

По словам представителя оборонного ведомства, стало известно, что на железнодорожной станции в подконтрольном Киеву городе Красноармейск была проведена разгрузка восьми единиц реактивной системы оружия – установки «Смерч» и «Ураган» с кассетными боеприпасами.

Помимо этого, разведка ДНР установила, что украинские военные продолжают пополнять запасы боеприпасов на артиллерийских складах в подконтрольном им городе Доброполье, расположенном неподалеку от Красноармейска. Они также доставили в зону «ООС» большую партию противотанковых гранатометов «NLAW».

- По имеющейся у нас информации, данные противотанковые средства будут применяться штурмовыми группами 25 и 95 десантных бригад ВСУ, и, так называемыми, «нацбатами» в ходе боевых действий по захвату населенных пунктов Донецкой и Луганской Народных республик, - сообщил Эдуард Басурин.

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