Территорию ДНР обстреляли четыре раза за сутки

Украинские военные продолжают нарушать установленные условия перемирия. Фото: штаб «ООС»

За прошедшие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР четыре раза. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что противник открывал огонь в направлении трех населенных пунктов Республики - поселка шахты «Трудовская» и села Спартак под Донецком, а также села Новоласпа, расположенного на юге страны. При этом ВСУ использовали минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

- Всего были выпущены 59 боеприпасов калибром свыше 12,7 миллиметра, - заявили наблюдатели.

Жертв среди мирного населения и новых повреждений гражданской инфраструктуры в СЦКК не зафиксировали.

Тем временем на линии разграничения Украины и Луганской Народной Республики сохранялся режим тишины – обстрелов за этот период здесь не было.

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