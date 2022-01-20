Погода в Донецке: 21 января будет до +1 градуса тепла и мокрый снег

Пасмурная погода продержится в столице Республики весь день Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Завтра в столице Донецкой Народной Республики установится пасмурная погода, которая продержится до самого вечера. Ночью пойдет мелкий снег, который сменится вскоре на снег с дождем. Ближе к обеду осадки прекратятся, утверждают синоптики. При этом на дорогах может образоваться снежный накат и гололед.

Утром температурный фон за окном составит +1…+2 градуса тепла, днем столбики термометров покажут от +1 до -2 градусов по Цельсию.

Ветер западный, с порывами воздушных масс до 7-8 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 740-741 миллиметра ртутного столба.

21 января православная церковь почитает память Емилиана-исповедника. В давние времена метели и бураны в этот день были обычным явлением, о чем свидетельствовала пословица: «Емельян, накрути буран». Предки следили в основном за ветром: если на Емельяна он дует с юга – то лето обещает быть грозным, а если день выдался ясным – летом следует ожидать засуху.

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