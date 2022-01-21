Российская пианистка Елена Дроздова впервые посетила столицу ДНР. Фото: elenadrozdovapiano.com

В Донецк приехали зарубежные артисты – пианистка Елена Дроздова из России и армянский дирижер Давид Марухян. Заграничные гости планируют выступить 22 января на сцене Донецкой государственной академической филармонии, о чем сообщил заместитель генерального директора по концертной работе Дмитрий Карась.

Уточняется, что это выступление станет первым концертом зарубежных исполнителей в столичной филармонии в нынешнем году.

Давид Марухнян рассказал, что уже второй раз приезжает в Донецк. Впервые он побывал здесь в 2017 году, когда выступил на сцене вместе с симфоническим оркестром. Дирижер признался, что возвращался тогда домой под большим впечатлением.

- У меня эти замечательные воспоминания остались надолго, - отметил он.

В свою очередь, российская исполнительница Елена Дроздова отметила, что она впервые в Донецке и что ей понравились город и здешние люди.

- Я чувствую здесь себя, как дома. Ощущается, что город живет, в нем идет культурная жизнь. Хотелось бы приехать еще весной и посмотреть, как расцветает Донецк, говорят, у вас здесь много роз, - поделилась впечатлениями пианистка.

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