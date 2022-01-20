В Донецке подросток из-за неразделенных чувств изувечил девушку

Теперь парню грозит лишение свободы сроком до 15 лет (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неразделенное чувство толкнуло юного жителя Донецка на тяжкое преступление. Не дождавшись ответной реакции от подруги, горе-воздыхатель решил отомстить и напал на девушку с ножом. Той чудом удалось выжить. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел ДНР.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в Кировском районе столицы. О произошедшем полиция узнала от медиков, к которым поступила раненая жительница.

- В дежурную часть Кировского районного отдела полиции из больницы поступило сообщение о госпитализации несовершеннолетней с множественными ножевыми ранениями, — сообщили в ведомстве.

Подозреваемого подростка сразу же задержали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Свою вину он признал, ссылаясь на неразделенную любовь к пострадавшей.

Действия парня подпадают под санкцию статей 29 и 106 УК ДНР –покушение на убийство. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

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