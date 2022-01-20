За год зарплата машиностроителей в ДНР увеличилась втрое

Предприятия наращивают свои производственные мощности для увеличения объемов выпуска продукции. Фото: сайт Главы ДНР

За прошедший год размер средней заработной платы на предприятиях машиностроительной отрасли в Донецкой Народной Республике достиг порядка 16 000 рублей. Об этом сообщили ДАН в Министерстве промышленности и торговли ДНР.

В ведомстве уточнили, что оплата труда работникам данной сферы за этот период выросла втрое.

- Количество работников, занятых на предприятиях машиностроительной отрасли, составило 5 671 человек, средняя заработная плата – 15 814 рублей, что на 31,1 процента выше по сравнению с предыдущим годом, - рассказали в министерстве.

Кроме того, там отметили, что сейчас в машиностроении заняты почти два процента населения Республики. Всего же в Республике насчитывается 58 предприятий общего машиностроения и угольного. Общий объем производства на них за прошлый год вырос на 32,3 процента – до 5,3 миллиарда рублей.

Напомним, в республиках Донбасса объемы производства металлургических и коксохимических заводов стабильно растут. В производственные мощности вложены беспрецедентные инвестиции.

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