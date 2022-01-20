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Политика20 января 2022 15:37

Украинские военные обстреляли из гранатометов поселок шахты «Трудовская» в ДНР

Под огонь противника также попало село Новоласпа на юге Республики
Ирина ДМИТРИЕВА
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Военнослужащие ВСУ выпустили в общей сложности 20 боеприпасов. Фото: штаб «ООС»

Военнослужащие ВСУ выпустили в общей сложности 20 боеприпасов. Фото: штаб «ООС»

Сегодня вечером подразделения украинской армии обстреляли из гранатометов окрестности Донецка и прифронтовое село в ДНР. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что ВСУ открыли огонь в 16.00 и 16.40 в направлении поселка шахты «Трудовская» на западе столицы Республики и села Новоласпа на юге страны со стороны подконтрольных Киеву населенных пунктов Марьинка и Старогнатовка соответственно.

- Применялись гранатометы различных типов, выпущены 20 боеприпасов, - проинформировали наблюдатели.

Данных о пострадавших жителях и разрушениях пока нет.

Напомним, сегодня днем под минометный огонь украинской армии попало село Спартак под Донецком. По населенному пункту были выпущены десять 120-миллиметровых мин. А ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ применили снайперские винтовки и стрелковое оружие в районе Горловки.

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