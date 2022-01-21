В ДНР за все время усыновили почти 400 сирот

На Донбассе десятки детей из-за войны стали сиротами (архивное фото) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За всю историю Донецкой Народной Республики новые семьи здесь обрели почти четыреста сирот. Об этом сообщили в Государственной службе по делам семьи и детей ДНР.

- Всего в Донецкой Народной Республике усыновлено 396 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – рассказали в ведомстве Донецкому агентству новостей.

Там также отметили, что только за прошлый год новые родители появились у 15 девочек и 19 мальчиков. Пятерых детей отправили в приемные семьи как раз в канун Нового Года, а еще для 53 ребят специалисты нашли опекунов и попечителей.

В Госслужбе по делам семьи и детей отметили, что более активно усыновляют детей граждане возрастом от 35 до 45 лет, и почти в трети случаев родителями сиротам хотят стать супружеские пары.

Напомним, в ЛНР на днях вручили квартиру многодетной матери-одиночке. Олеся Аксалова одна воспитывает шестерых сыновей и из-за материальных трудностей не имела возможности приобрести собственное жилье. Узнав об этом, Глава ЛНР решил помочь. По поручению Леонида Пасечника жительнице Стаханова вручили ордер и ключи от новой квартиры.

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