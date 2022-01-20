В ДНР обеспечат бесплатными лекарствами детей, находящихся на амбулаторном лечении

Необходимые медикаменты назначит лечащий доктор Фото: Олег УКЛАДОВ

В Донецкой Народной Республике детей, находящихся на амбулаторном лечении с острыми и хроническими заболеваниями, обеспечат бесплатными медикаментами. Такую информацию обнародовали в Министерстве здравоохранения ДНР.

В ведомстве сообщили про принятие нового приказа «О закупке лекарственных средств», согласно которому больницы Республики смогут приобретать лекарства для обеспечения бесплатной медицинской помощи детскому населению.

Необходимые медикаменты можно будет получить только после осмотра ребенка врачом.

- Выдача назначенных врачом лекарственных препаратов будет осуществляться после осмотра и определения объема медикаментов, необходимого для лечения ребенка до следующего осмотра врача, - пояснили в Минздраве.

В ведомстве также уточнили, что больницы уже приступили к закупке лекарственных средств согласно утвержденному министерством перечню, а их выдача детям при амбулаторных назначениях начнется с 10 февраля.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Александр Оприщенко (подробнее)