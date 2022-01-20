В Донецке, Ясиноватой и на Саур-Могиле займутся поиском останков жертв войны

Специалистам стало известно еще о десяти местах, где, возможно, были захоронены останки жертв боевых действий в Донбассе. Фото: ombudsman-dnr.ru

Эксперты межведомственной комиссии по розыску пропавших без вести продолжат работы по поиску и вскрытию мест массового захоронения неизвестных жертв войны в Донбассе. Об этом сообщили в ДАН со ссылкой на Уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарью Морозову.

По ее словам, в 2022 году эксперты продолжат работать на нескольких локациях.

- Предварительно запланировано проведение эксгумационных мероприятий в селах Мариновка и Степановка (возле высоты Саур-Могила), в Донецке, а также в окрестностях Ясиноватой и Амвросиевском районе, – пояснила омбудсмен.

Напомним, в конце прошлого года специалистам межведомственной комиссии по розыску пропавших без вести лиц стало известно еще о десяти местах, где, возможно, были захоронены останки жертв боевых действий в Донбассе.

Отмечается, что таких захоронений может быть гораздо больше - комиссия намерена провести работы по эксгумации тел на 16 локациях в ДНР. А пока эксперты занимаются проверкой мест, где, по предварительным данным, могут располагаться братские могилы.

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