Под минометный огонь ВСУ попало село Спартак под Донецком

Огонь велся со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Опытное. Фото: штаб «ООС»

Сегодня днем украинские войска обстреляли из минометов село Спартак, расположенное в северной части Донецка. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Огонь был открыт в 11.35 со стороны населенного пункта Опытное. Применялись крупнокалиберные пулеметы и 120-миллиметровые минометы, из которых были выпущены 10 мин, - рассказали наблюдатели.

Данных о пострадавших и новых разрушениях пока не поступало.

Напомним, ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ применили снайперские винтовки и стрелковое оружие в районе Горловки. Под прицел противника попал прифронтовой поселок шахты 6/7, по которому велся огонь со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Шумы.

В прошлый раз про работу украинских снайперов в Донбассе стало известно в конце ноября. Тогда в Донецке пулей одного из них был тяжело ранен мирный житель.

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